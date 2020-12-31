Журналист из Bellingcat выложил данные о всех поездках предполагаемых отравителей Навального

Документ, который выложил Грозев, разделен на списки по фамилиям: Осипов, Кудрявцев, Кривощеков, Швец и другие. По каждому из них собраны данные об их перемещениях, как на поездах, так и на самолетах, а также указаны пункты отбытия и назначения, дата и в некоторых случаях — номер рейса.

В списке есть две фамилии, которые не упоминались в расследовании The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel. Это Василий Калашников и Дмитрий Лазаревич, оба из института криминалистики ФСБ, сообщает "Дождь".

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