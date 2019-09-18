Жириновский предложил включить в Россию две страны

Белоруссия и Украина расцветут, когда станут единым с Россией государством, заявил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Владимир Жириновский.
"Давно пора воссоединить Россию и Белоруссию как одно единое государство. Зачем выдумывать: а давайте сначала таможню или сначала тарифы. Белоруссия расцветет, когда мы снова станем одним государством. Давайте дадим свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро, потому что обеспечен огромными ресурсами. И с Украиной то же самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же — Русь. Мы исторически жили вместе, а сейчас нужно лишь восстановить это", — написал политик.
При этом, добавил он, после объединения в одну страну людям не должны ограничивать свободу и должны позволить им говорить на своих языках при сохранении одного общего.
Депутат также выразил мнение, что в таком едином государстве не следовало бы указывать национальность в принципе, а "просто быть гражданами одной страны".
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