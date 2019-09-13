Зеленский анонсировал новый обмен заключенными с Россией

По словам украинского лидера, на данный момент стороны готовят списки удерживаемых лиц. ”Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена”, — сказал украинский лидер.

Кроме того, Зеленский отметил, что переговоры по новому обмену будут вестись в том числе в рамках заседаний контактной группы в Минске, а также во время встречи лидеров ”нормандской четверки”, проведение которой ожидается в сентябре.

О подготовке нового этапа обмена стали активно говорить еще 9 сентября. Тогда помощник главы государства Андрей Ермак заявил, что соответствующее поручение дал своей команде президент Украины Владимир Зеленский. Ермак подчеркнул, что в России в заключении в данный момент находятся ”несколько сотен людей”, которых Киев намерен вернуть в кратчайшие сроки.

С похожим заявлением выступала также и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Однако она отказалась раскрыть подробности готовящегося обмена между странами и назвать фамилии украинцев. ”Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать”, — объяснила свою позицию омбудсмен.

Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда ”Россия” с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле ”35 на 35”.