16.10.2020, 19:09

”Заполнить либеральный лагерь”. ”Проект” рассказал, как участие Собчак в президентских выборах одобрил лично Путин и как она смогла на этом заработать

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”Заполнить либеральный лагерь”. ”Проект” рассказал, как участие Собчак в президентских выборах одобрил лично Путин и как она смогла на этом заработать
AP

Президентская кампания Ксении Собчак в 2018 году была согласована с Кремлем, а идея выдвижения принадлежала предпринимателю, другу Владимира Путина Юрию Ковальчуку. Об этом говорится в расследовании ”Проекта”, который ссылается на нескольких чиновников в администрации президента.

По информации близкого к Кремлю источника издания, летом 2017 года Собчак несколько раз встречалась с Путиным. В результате этих встреч президент санкционировал финансирование кампании Собчак и согласовал с ней ”понятийные вопросы” — о чем она может говорить в своей агитации, о чем — нет. Президент знаком с телеведущей с её детства, он работал у её отца — бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Тогда же Собчак начала регулярно общаться с Сергеем Кириенко, первым замруководителя администрации президента. Он согласовывал тезисы ее предвыборной кампании. Сама телеведущая это отрицает и называет слухами.

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Бывший высокопоставленный чиновник утверждает, что Собчак выбрали чтобы ”заполнить либеральный лагерь”. По его словам, по такому же плану Ковальчук, дружащий с Путиным с начала девяностых, уже предлагал участвовать в выборах в 2012 году миллиардеру Михаилу Прохорову, которым нужно было ”заменить” оппозиционера Алексея Навального. Сотрудник предвыборного штаба Собчак подтверждает, что в частных разговорах она упоминала Ковальчука в контексте своего выдвижения.

В качестве других кандидатов Кремль рассматривал телеведущую Елену Летучую, журналиста Антона Красовского, политика Дмитрия Гудкова и предпринимателя Олега Тинькова. ”Летучую не выбрали, потому что ее электорат пересекался с путинским, у Гудкова были слишком хорошие рейтинги, а у Собчак — очень высокая известность и при этом огромный антирейтинг”, — утверждает издание.

По оценкам ”Проекта”, с момента президентской кампании Собчак смогла заработать на рекламе и телевизионных проектах порядка $ 5 млн. Только за размещение рекламы на платформах Youtube и Instagram Собчак за 2019 год могла заработать 190 млн рублей.
Сама Собчак участие Кремля в своей предвыборной кампании отрицает. Встреча с Путиным, по её словам, была только одна, во время съемок фильма ”Дело Собчака”, в котором она брала у президента интервью. ”Чего-о?!! Нет, я вообще никогда в глаза не видела Юрия Ковальчука, я реально с ним не знакома. Я же открыла имена спонсоров — это не подставные люди, не бабушка, вписанная в квартиру”. Так в 2018 году в интервью изданию Wonderzine она прокомментировала своё знакомство с Ковальчуком и его участие в её выдвижении. Открыто она называла имена некоторых спонсоров: бизнесмены Александр Росляков, супруги Вадим и Яна Расковаловы, Сергей Адоньев и Владимир Палихата, Александр Федотов и Антон Цыбулевский.

Собеседник, работавший в тот момент на Кремль, рассказывает, что администрация президента предположительно помогла штабу телеведущей собрать необходимые для выдвижения 100 тысяч подписей. ”Им собрали примерно 30−40% от того, что они сдали. Но после сбора появилась проблема по передаче подписей в штаб, потому что нельзя было дать понять людям в штабе, что подписи были из Кремля. Поэтому отправляли с подписями людей под прикрытием, ”в костюмах энергетиков”, — рассказал изданию один из политтехнологов.

На выборах Собчак набрала, по данным ЦИК, 1,68% голосов избирателей — это 1 238 031 человек. Это результат ”показался чересчур ничтожным даже администрации президента, и так делавшей ставку на проигрыш Собчак”. Сама она призналась, что результат расстроил и ее. В этом она обвинила Алексея Навального, который, ”почему-то не захотел проводить умного голосования и объединиться вокруг одного самого либерального из представленных кандидатов”.

Юрий Ковальчук — один из богатейших людей России, бывший участник одного с Путиным дачного кооператива ”Озеро”. По подсчётам журнала Forbes, его состояние оценивается в 1,8 миллиарда долларов. Он основной акционер находящегося под санкциями США банка ”Россия”. Туда Кремль, как сообщалось ранее, переводит зарплату Путина.

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