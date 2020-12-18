”За такими людьми спецслужбы присматривают во всем мире”. Кремль — о слежке за Навальным

Песков сказал в разговоре с журналистами, что спецслужбы ”присматривают” за теми, кто контактирует с иностранными спецслужбами или призывает к насильственной смене власти.

"Владимир Путин говорил о том, что спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами других государств. Ну и к этому еще можно добавить, что, конечно, спецслужбы присматривают за теми, кто допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти и так далее — что может трактоваться как нарушение действующего законодательства. За такими людьми спецслужбы присматривают во всем мире", — сказал Дмитрий Песков.

17 декабря Владимир Путин прокомментировал журналистское расследование о том, что за Алексеем Навальным следила спецгруппа сотрудников ФСБ, которая могла отравить его ядом из группы ”Новичок”. Путин назвал расследование ”легализацией материалов американских спецслужб”. Он отметил, что российские спецслужбы должны присматривать за Навальным, поскольку его поддерживают спецслужбы США. ”Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Ха-ха. Понимаете, если бы хотели, довели бы до конца”, — говорил президент.