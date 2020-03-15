”Яндекс” запустил карту распространения коронавируса в мире

”Яндекс” запустил онлайн-карту распространения коронавируса по всему миру. Данные основаны на информации Роспотребнадзора.
В сообщении компании говорится, что на карте указаны актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти.
По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 162 тысячи случаев заражения коронавирусом. Его жертвами стали свыше шести тысяч человек, еще более 75 тысяч выздоровели.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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