"Я устал, я ухожу" — ровно 20 лет назад Ельцин покинул свой пост. Что не так с крылатой фразой?

Кажется, то обращение популярнее, чем любое другое нынешнего президента России Владимира Путина. Но ставшая крылатой фраза "я устал, я ухожу" — выдумка. Ельцин сказал несколько раз "я ухожу", но "я устал" — так и не произнес. Скорее всего, это додумали телезрители, так как выглядел он действительно уставшим.

Полное обращение Ельцина и нового президента Владимира Путина в 1999-ом году.

Как утверждают некоторые психологи, люди сократили 10-минутное выступление Ельцина до одного предложения: я устал, я ухожу.

Частичная расшифровка

Дорогие друзья! Дорогие мои! Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам, как Президент России.

Я принял решение.

Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку.

<…>

Я никогда этого не говорил, сегодня мне важно вам это сказать. Боль каждого из вас отзывалась болью во мне, в моем сердце. Бессонные ночи, мучительные переживания: что надо сделать, чтобы людям хотя бы чуточку, хотя бы немного жилось легче и лучше? Не было у меня более важной задачи.

Я ухожу. Я сделал все что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех проблем. Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше.