Врачи вывели Алексея Навального из искусственной комы

Навальный начал реагировать на обращения окружающих. По словам врачей, его состояние улучшилось.

"Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года проходит лечение в Шарите, университетской клинике Берлина, улучшилось.

Искусственная кома пациента, поддерживаемая лекарствами, закончена. Пациента постепенно отключат от аппарата ИВЛ. Он реагирует на то, что с ним говорят. Тем не менее по-прежнему не исключены последствия тяжелого отравления.

Лечащие врачи находятся в постоянном контакте с Юлией Навальной. Эта публикация о состоянии его здоровья сделана с ее согласия. Шарите предполагает, что публичное сообщение о состоянии здоровья Алексей осуществляется в его интересах", — написали в Facebook Навального.

Он находится в коме с 20 августа. После экстренной посадки в Омске, его перевезли в немецкую больницу. Зарубежные врачи утверждают, что оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом из группы ”Новичок”. Российская сторона отказывается рассматривать эту версию и ссылается на плохое состояние политика.

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