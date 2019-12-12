12.12.2019, 20:07
Врач посоветовал известному журналисту приложить к разрыву артерии курицу. Тот скончался(11)
В Москве на 43-м году жизни скончался журналист издания "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов.
В Москве на 43-м году жизни скончался журналист издания "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов.
Незадолго до смерти он оставил сообщение в своем фэйсбуке, где описал произошедшее с ним. По словам Виноградова, у него лопнул крупный кровеносный сосуд. Однако врачи приехавшей скорой посоветовали приложить к разрыву мороженную курицу.
В Следственном комитете РФ "Комсомольской правде" сообщили, что по факту смерти журналиста завели уголовное дело и устанавливают обстоятельств произошедшего.
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