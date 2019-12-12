12.12.2019, 20:07

Врач посоветовал известному журналисту приложить к разрыву артерии курицу. Тот скончался

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Artjom Geodakjan, ITAR-TASS/All Over Press/Vida Press

В Москве на 43-м году жизни скончался журналист издания "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов.

Незадолго до смерти он оставил сообщение в своем фэйсбуке, где описал произошедшее с ним. По словам Виноградова, у него лопнул крупный кровеносный сосуд. Однако врачи приехавшей скорой посоветовали приложить к разрыву мороженную курицу.

В Следственном комитете РФ "Комсомольской правде" сообщили, что по факту смерти журналиста завели уголовное дело и устанавливают обстоятельств произошедшего.

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