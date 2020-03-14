ВИДЕО | Жесткие задержания в Москве на пикете против "обнуления Путина" и политических репрессий

"ОВД-Инфо" сообщает о задержании около 50 человек, в их числе лидер движения "За права человека" Лев Пономарев, бывший участник "болотного дела" Леонид Развозжаев, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. В Таганском ОВД позже возникла потасовка, в ходе которой силовики избили Пономарева.

"Меня жестко потащили, по дороге ударили по лицу", - рассказал правозащитник "МБХ медиа". Благодаря фотографии, на которой видны ссадины на лице Пономарева, в ОВД пустили адвоката Василия Кушнира.

Также на пикетах задержали несовершеннолетнего, который снимал акцию на видео, ему повредили оборудование. Причину задержания полицейские не назвали. По словам корреспондента МБХ, задержанные стояли в толпе без плакатов. Всего в акции принимали участие около 100 человек.

Удальцов сообщил радиостанции "Эхо Москвы", что в момент задержания стоял в стороне от пикетов и разговаривал по телефону. "Кто плакат разворачивает для одиночного пикета - тут же полицейские довольно жестко задерживают, заламывают руки", - рассказал он, отметив, что никакой угрозы для общественного порядка пикетчики не представляют.