ВИДЕО | "Здесь нельзя разговаривать". Репортаж из колонии, где Навальный будет отбывать срок

Источники сообщают, что, скорее всего, Навальный был доставлен во Владимирскую область, в город Покров, в исправительную колонию №2.

Как передают отсидевшие в "Покровке", эта колония считается одной из самых режимных. "Первое, что там делают — тебя избивают. Отбивают пятки, чтобы каждый знал свое место. Но Навального не били", — говорят в ролике. По словам авторов репортажа, там сразу бреют налысо, выдают вещи и отправляют к психологу. После следует осмотр у медиков, но "Навальному не стоит рассчитывать на лечение и необходимые после отравления лекарства".

"Главная фишка этой колонии — здесь нельзя разговаривать. Живешь в комнате с другими людьми, но с ними нельзя вообще говорить. Попробуйте два дня помолчать — это очень сложно. И так нужно делать несколько месяцев", — сказал Дмитрий Демушкин, отсидевший там 2.5 года. А в бараке, где ты живешь, по 50 человек. И все молчат.

Жизнь там возможна только при полном контроле и соблюдении жесткого расписания, когда нужно 3 часа подряд заправлять кровать или учить список сотрудников колонии.

Выговор делают за то, что руки находятся не за спиной, хотя бы одна пуговица расстегнута, носки не вместе. При этом там работают "активисты", которые выполняют задания тюремщиков - докладывают о других заключенных. Личного времени почти не существует. Целый день либо работа, либо просмотр телевидения всем бараком, когда нужно сидеть с ровной спиной, не закрывая глаз.

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