09.02.2020, 18:40

ВИДЕО | Загадочная история куратора суицидальной игры, у которой было множество личностей

 (12)
EST 5

В мае 2019 года полиция предотвратила самоубийство девушки-подростка. Она увлеклась суицидальными играми и следовала заданиям, которые ей давала сверстница, скрывающаяся под псевдонимом Аманда Ху.

Когда силовики вышли на след пятнадцатилетней Аманды и нескольких других активных участников её группы в VK, выяснилось, что под видом подростков-кураторов действовал один человек: тридцатилетняя жительница Таганрога Наталья Карпавичюте.

В конце ноября суд решил, что Наталья не осознавала, что с ней происходит, и отправил её на принудительное лечение. Запутанную историю ”русского сплита” рассказывает специальный корреспондент ”Базы” Игорь Залюбовин.

Текстовая версия.

Читайте также: