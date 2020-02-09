09.02.2020, 18:40
ВИДЕО | Загадочная история куратора суицидальной игры, у которой было множество личностей
В мае 2019 года полиция предотвратила самоубийство девушки-подростка. Она увлеклась суицидальными играми и следовала заданиям, которые ей давала сверстница, скрывающаяся под псевдонимом Аманда Ху.
Когда силовики вышли на след пятнадцатилетней Аманды и нескольких других активных участников её группы в VK, выяснилось, что под видом подростков-кураторов действовал один человек: тридцатилетняя жительница Таганрога Наталья Карпавичюте.
В конце ноября суд решил, что Наталья не осознавала, что с ней происходит, и отправил её на принудительное лечение. Запутанную историю ”русского сплита” рассказывает специальный корреспондент ”Базы” Игорь Залюбовин.
Текстовая версия.
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