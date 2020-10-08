ВИДЕО | Взрывы боеприпасов под Рязанью: более 20 человек обратились в больницы

В свою очередь РИА "Новости", сообщило, что снаряды взрывались каждые 5-10 секунд. По его сведениям, на складе находилось не менее 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения, а максимальный разлет осколков достигал почти 20 километров.

Пятеро госпитализированных — местные жители, они находятся в состоянии разной степени тяжести. В Скопинской больнице находится семейная пара, поступившая туда сразу после возгорания, один из супругов в тяжелом состоянии в реанимации. Позднее в эту больницу поступила еще одна женщина. В Ряжской больнице остается еще одна семейная пара. Одного пострадавшего, помешенного ранее в больницу, выписали.

Из-за инцидента эвакуированы более 1500 местных жителей, а в 13 населенных пунктах, расположенных в радиусе пяти километров от места происшествия, отключили газ. В двух районах области введен режим чрезвычайной ситуации. Пожар повредил как минимум 17 строений, было приостановлено движение по трассе "Каспий". В связи со случившимся военные следователи возбудили уголовное дело.

В пресс-службе Западного военного округа заявили, что днем на территории склада загорелась трава, после чего из-за ветра огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. К вечеру интенсивность взрывов на складе стала снижаться, сейчас они гремят в среднем один раз в 10 минут, заявили "Интерфаксу" в министерстве обороны РФ.

Военные следователи по факту взрыва возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 349 УК РФ (Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). Для расследования создана следственная группа.