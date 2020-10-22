ВИДЕО | В подвале ковидного госпиталя на Алтае свалены мешки с телами умерших: из-за роста смертности не успевают проводить вскрытия

Внимание. В ролике показаны мешки с телами умерших людей. Кроме того, ролик содержит ненормативную лексику. Просим чувствительных читателей не смотреть его.

Минздрав Алтайского края заявил, что это кадры из больницы № 12 Барнаула, где развернут госпиталь для больных COVID-19. Изначально он был рассчитан на 360 коек, но из-за осеннего подъема заболеваемости число коек увеличили до 600. В октябре в госпитале умерли 98 человек. Патологоанатомы обязаны проводить вскрытие каждого умершего, имевшего в анамнезе COVID-19.

”Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев, дефицит патологоанатомов значительно увеличили нагрузку на каждого врача и определили возникновение очередности при проведении аутопсий”, — заявил алтайский Минздрав.

Ситуацию осложняет и то, что не все родственники своевременно забирают тела умерших из больницы. Некоторым нужно время, чтобы приехать, другие откладывают похороны из-за закрытия ритуальных залов в связи с пандемией. В итоге в больнице № 12 не хватает камер для хранения тел, и их вынуждены хранить в подвале, заявил региональный Минздрав.

Владимир Климачев — главный внештатный патологоанатом Алтайского края и руководитель одного из двух патологоанатомических отделений Барнаула, где принимают умерших с COVID-19, — подтвердил задержку со вскрытиями. ”Чтобы хоть сколько-то сократить очередность вскрытий, мы делаем все возможное. В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных, включая субботу и воскресенье”, — сказал Климачев.

Минздрав Алтайского края также отчитался о мерах, принятых для решения проблемы. К проведению аутопсий привлекли больше медиков, а в подвале больницы № 12 оборудовали временное помещение для хранения тел, где соблюдается необходимая температура. Также для резервного хранения тел выделен морг другой барнаульской больницы, который ранее был законсервирован.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в Алтайском крае выявили 17 306 заразившихся коронавирусом. 16 110 человек выздоровели, 291 человек умер (112 из них — за последний месяц). На прошлой неделе алтайские СМИ уже сообщали, что из-за роста смертности медики не успевают проводить вскрытия, и некоторым родственникам приходится ждать выдачи тела от нескольких дней до недели.