ВИДЕО: В Хабаровске десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Сергея Фургала

Она началась около 12 часов дня по местному времени — протестующие собрались на площади Ленина перед зданием правительства края, а также прошлись шествием по близлежащим улицам, перекрывая проезжую часть. Собравшихся поддерживали сигналами водители проезжающих автомобилей.

Примерно к 15 часам по местному времени большая часть участников разошлась, оставшиеся направились к здании мэрии города. Собравшиеся потребовали встречи с мэром Сергеем Кравчуком: накануне тот заявил, что участники акций получают деньги за протесты. После этого часть протестующих снова двинулась шествием по центральным улицам.

В акции приняли участие десятки тысяч человек. Как пишет Dvhab.ru, оценки численности очень сильно разнятся; наиболее близкими к реальности издание называет цифры 15-30 тысяч человек. Корреспондент ”Коммерсанта” оценил число собравшихся в 50 тысяч. Официальных данных от ГУ МВД региона пока не поступало. Полиция никак не препятствовала протестующим, ее сотрудники также раздавали всем желающим маски.