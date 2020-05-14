ВИДЕО | В центре Москвы в жилом доме произошел пожар

”Площадь пожара в доме 32 на Фрунзенской набережной составила 80 кв. м. Происходило возгорание на балконах пятого, шестого и седьмого этажей и частично в квартире на пятом этаже”, — добавили в пресс-службе. Горение было ликвидировано в 14:33.

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