ВИДЕО | В центре Москвы в жилом доме произошел пожар

В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
”Площадь пожара в доме 32 на Фрунзенской набережной составила 80 кв. м. Происходило возгорание на балконах пятого, шестого и седьмого этажей и частично в квартире на пятом этаже”, — добавили в пресс-службе. Горение было ликвидировано в 14:33.
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