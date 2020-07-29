ВИДЕО | В Белоруссии задержаны три десятка военных российской ЧВК. Лукашенко собрал Совбез

Как сообщает БелТА, 32 человека были задержаны в ночь на 29 июля силами группы "А" КГБ при поддержке отряда милиции особого назначения (ОМОН) ГУВД Мингорисполкома. Кроме того, еще один был обнаружен и задержан на юге страны.

Агентство утверждает, что группа прибыла в Минск в ночь на 25 июля, заселилась в одну из гостиниц города и должна была выехать в тот же день, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района. По версии агентства, "при себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана".

По белорусскому госканалу "Беларусь 1" показали кадры задержания предполагаемых наемников ЧВК Вагнера. На оперативных кадрах крупным планом продемонстрировали российские паспорта, кредитные карты, стопки американских долларов, российских и белорусских рублей, а также смартфоны и презервативы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности. Главе государства доложили о ситуации в связи с задержанием в Беларуси более трех десятков представителей иностранной частной военной компании, передает БелТА.

"Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь", — отметил белорусский лидер.

Он попросил председателя КГБ Валерия Вакульчика более детально доложить о ситуации. "Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", — сказал Александр Лукашенко.

Отдельное поручение Президент также дал пресс-секретарю Наталье Эйсмонт: "Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну".