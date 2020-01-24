24.01.2020, 13:25

ВИДЕО | Спикера Госдумы спросили о смысле народного голосования по поправкам в Конституцию. Он так и не смог ответить


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ВИДЕО | Спикера Госдумы спросили о смысле народного голосования по поправкам в Конституцию. Он так и не смог ответить
Вячеслав Володин Скриншот видео BBC

Журналист ”Русской службы Би-би-си” Елизавета Фохт 23 января спросила спикера Госдумы Вячеслава Володина, какой смысл в ”общероссийском голосовании” по поправкам в Конституцию, если Владимир Путин подпишет закон о поправках еще до проведения этого голосования, передает "Медуза".

Володин отвечал на вопрос полторы минуты. Он назвал процедуру принятия поправок ”сложной, но демократичной”, посоветовал применять ее в других странах, раскритиковал американских конгрессменов, упомянул о вмешательстве во внутренние дела России… но, кажется, так и не ответил по существу.

Вот как это было.

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