ВИДЕО | Спецназ выпилил дверь в офисе Навального из-за фильма ”Он вам не Димон”, который вышел почти три года назад

По его словам, в это время в офисе шла летучка, на которой присутствовали около 40 человек — сотрудники ФБК не открыли ФССП дверь, поэтому ее выпилили болгаркой. Никого из находящихся в офисе не задержали; первоначально пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщала, что был задержан сам Навальный, но позже оказалось, что его просто силой вывели из офиса в коридор.

Новогодний фейерверк! В ФБК pic.twitter.com/2DKAsCfekI — Николай Ляскин (@nlyaskin) 26 December 2019

Визит сотрудников ФССП связан с фильмом ”Он вам не Димон”, утверждают в ФБК. Пресс-служба ФССП официально подтвердила, что в ФБК действительно приходили сотрудники ведомства ”в рамках расследования уголовного дела”, но не уточнила, какого именно. Фильм ”Он вам не Димон”, рассказывающий о коррупционных схемах в окружении премьера Дмитрия Медведева, ФБК должен был удалить по решению суда, вынесенному в 2017 году. Ролик до сих пор доступен в блоге Навального — в ФБК при этом подчеркивают, что не несут ответственности за личный блог основателя, а с официальных аккаунтов в соцсетях ролик был удален еще в 2017 году. В августе 2019 года против директора ФБК Ивана Жданова было возбуждено уголовное дело о злостном неисполнении решения суда.