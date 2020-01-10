10.01.2020, 20:20

ВИДЕО | Российский корабль "агрессивно" приблизился к эсминцу США в Аравийском море

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ВИДЕО | Российский корабль "агрессивно" приблизился к эсминцу США в Аравийском море
gazeta.ru

Российский военный корабль "агрессивно" приблизился к американскому эсминцу USS Farragut в северной части Аравийского моря, сообщает пресс-служба пятого флота ВМС США.

Отмечается, что инцидент произошел накануне, когда эсминец выполнял плановые операции.
Американские военные заявили, что российский корабль приблизился к USS Farragut "агрессивно".

На кадрах, опубликованных в официальном аккаунте пятого флота в Twitter, видно, как корабль догоняет американский эсминец.

Представители ВМС США сообщили, что экипаж подал пять коротких гудков, сигнализируя об опасности столкновения, и потребовал изменить курс.

После этого российский корабль ушел в сторону. Однако американская сторона утверждает, что он сменил курс не сразу.

Комментарий Министерства обороны России

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Эсминец USS Farragut нарушил международные правила предупреждения столкновения судов во время своих передвижений в северной части Аравийского моря, помешав российскому кораблю. Об этом говорится в распространенном Минобороны России пресс-релизе.

В ведомстве уточнили, что американский корабль сделал маневр на пересечение курса российского корабля.

Как отметили в Минообороны России, экипаж эсминца США действовал непрофессионально и сознательно нарушил международные нормы безопасности мореплавания.

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