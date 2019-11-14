14.11.2019, 15:08

ВИДЕО | Профессор ВШЭ объясняет свою позицию: о ”клоачном” русском языке, популярности и травле

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ВИДЕО | Профессор ВШЭ объясняет свою позицию: о ”клоачном” русском языке, популярности и травле
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29 октября профессор Гусейнов, преподающий на факультете гуманитарных наук московской Высшей школы экономики (ВШЭ), на своей странице в соцсети Facebook выразил сожаление о том, что в России, где живет большое количество новых мигрантов, нет печатных изданий ни на одном языке, кроме "клоачного" русского. Чем вызвал бурю негодования.

Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна", — написал профессор.

Это высказывание вызвало яростную реакцию многих пользователей социальных сетей и официальных лиц, обвинивших Гусейнова в русофобии. Позже филолог пояснил журналистам, что, говоря о "клоачном" языке, стремился подчеркнуть разницу между величием литературного русского языка и языка, который сегодня зачастую используется в публичном пространстве.

Этой же теме было посвящено интервью с профессором на латвийской радиостанции Radio Baltcom.

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