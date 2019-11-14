ВИДЕО | Профессор ВШЭ объясняет свою позицию: о ”клоачном” русском языке, популярности и травле(5)
29 октября профессор Гусейнов, преподающий на факультете гуманитарных наук московской Высшей школы экономики (ВШЭ), на своей странице в соцсети Facebook выразил сожаление о том, что в России, где живет большое количество новых мигрантов, нет печатных изданий ни на одном языке, кроме "клоачного" русского. Чем вызвал бурю негодования.
Мединский об убийстве доцентом Соколовым аспирантки
СМИ назвали причину смерти убитой доцентом выпускницы СПбГУ
Как жила убитая историком 24-летняя Настя Ещенко
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит