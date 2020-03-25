25.03.2020, 15:59
ВИДЕО | Навального облили прокисшим молоком и обсыпали мукой возле редакции ”Эха Москвы”(7)
Неизвестные напали на политика Алексея Навального за несколько минут до начала эфира на ”Эхе Москвы”. Его облили прокисшим молоком и посыпали мукой, сообщил политик в своем твиттере.
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