25.03.2020, 15:59

ВИДЕО | Навального облили прокисшим молоком и обсыпали мукой возле редакции ”Эха Москвы”

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Алексей Навальный. Архив
Алексей Навальный. АрхивФото: Scanpix

Неизвестные напали на политика Алексея Навального за несколько минут до начала эфира на ”Эхе Москвы”. Его облили прокисшим молоком и посыпали мукой, сообщил политик в своем твиттере.


Политик торопился на программу ”Условно Ваш”, которую ведет Егор Жуков.

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