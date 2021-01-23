ВИДЕО | Нападение на сотрудника ГИБДД в центре Петербурга стало уголовным делом

Около 14:30 на Сенатской площади мужчина ударил кулаком в лицо инспектора ДПС. Этот момент попал на видеокамеру. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Агрессора ищет полиция.

Видео можно увидеть на сайте "Фонтанка.ру".

17 января оппозиционер Алексей Навальный вернулся из Германии в Москву, где был сразу же задержан сотрудниками ФСИН. Состоявшийся вскоре в ОВД Химки суд арестовал Навального на 30 суток. В дальнейшем по информации Bloomberg, оппозиционера могут приговорить к 13,5 годам лишения свободы. Его сторонники организовали серию митингов в крупнейших городах России, однако акции, согласно современному российскому законодательству, являются незаконными. Сегодня, 23 января, акции протеста проходят во всех крупных городах России. Следить за событиями можно с помощью нашего LIVE-блога.

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