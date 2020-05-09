ВИДЕО | "Мы отдаем дань бесконечного признания подвигу советского народа, людям разных национальностей". Обращение Путина к 75-летию Дня Победы

"Сегодня мы остро чувствуем все величие их судеб, вспоминаем тех, кого уже нет с нами, с любовью вглядываемся в их лица на фотографиях разных лет, желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, преклоняемся перед великим поколением победителей", — сказал Путин.

"Мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа", — добавил он.

"Миллионы павших не увидели, не дождались Победы — Победы, о которой так мечтали, верили, что одолеют врага и вернутся в свой родной дом. И они бились за это — бились до последнего вздоха. Отдали свои жизни, чтобы жили мы, наши дети и внуки, те, кто еще не родился, кому предстоит прийти в этот мир, который отстоял, сберег советский солдат. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей", — сказал президент РФ.

В этом году из-за пандемии коронавируса все торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесли.

Как заявил 28 апреля Владимир Путин, когда исчезнет угроза для здоровья граждан, в первую очередь ветеранов, состоится и военный парад на Красной площади, и шествие "Бессмертного полка".

Президент приехал в Александровский сад и возложил цветы к Вечному огню.

Также в этот день в Москве и в других российских городах состоялся воздушный парад.

Акция "Бессмертный полк" проходит в виртуальном режиме.