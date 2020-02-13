ВИДЕО | ”Эпидемия, про которую не говорят”. Юрий Дудь выпустил двухчасовой фильм про ВИЧ

Как рассказывает "Медуза", в нем он пытается ответить на основные вопросы, связанные с заболеванием: ”Как ВИЧ может оказаться у вас? Могут ли люди с ВИЧ рожать здоровых детей? Можно ли иметь ВИЧ и жить полноценной жизнью до самой старости? Почему Россия борется с ВИЧ настолько неэффективно?”.

Героями видео стали люди, живущие с ВИЧ, или постоянно контактирующие с людьми с ВИЧ-инфекцией. Среди них: руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом профессор Вадим Покровский, журналисты Антон Красовский, Маргарита Логинова и другие. Работа над фильмом, по словам Красовского, заняла около 1,5 лет.

Согласно статистике, в России с ВИЧ живут более миллиона человек. По словам Красовского, это ”генерализованная эпидемия” — то есть заболевание выявлено у более одного процента от общей численности населения страны.