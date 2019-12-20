В Волгограде открыли памятник Сталину

"Решение об установке памятника было принято Волгоградским обкомом КПРФ, в его реставрации принимали участие московские и волгоградские художники. Бюст был изготовлен еще при жизни Сталина, а в 1960-е годы [период развенчания культа личности] его сохранили, чтобы он не был уничтожен. Скульптуру отреставрировали на партийные средства", — сказала на церемонии открытия первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ Тамара Головачева.

Двухметровый бетонный бюст Сталина на постаменте установлен на территории обкома КПРФ на фоне Знамени Победы, которое изображено на одной из стен здания обкома.

Город Царицын в 1925 году был переименован в Сталинград, с 1961 года получил название Волгоград. В 1942-1943 годах на подступах к Сталинграду и в самом городе развернулась грандиозная по своим масштабам битва, победа советских войск в которой коренным образом изменила ход Второй мировой и Великой Отечественной войн. В Волгограде в разные годы некоторые ветеранские организации предлагали вернуть городу имя Сталина. Депутаты волгоградской гордумы в 2013 году приняли решение в Дни памяти, связанные с историей Великой Отечественной войны, использовать в качестве символического имени название "город-герой Сталинград".