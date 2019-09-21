В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело из-за акции с портретами Путина и Медведева на надгробиях

По словам Идрисова, поводом для возбуждения дела стала акция ”Чего на самом деле хочет народ”, проведенная 19 сентября. Тогда, как сообщается в телеграме ”Агит России” на Смоленском лютеранском кладбище Петербурга на надгробиях появились портреты президента Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Петербурга Александра Беглова, депутата Госдумы Виталия Милонова, сенатора Елены Мизулиной, предпринимателя Евгения Пригожина, журналистов Ольги Скабеевой, Евгения Попова, Владимира Соловьева, а также рэпера Тимати.

Адвокат Максим Камакин сказал ”Фонтанке”, что Жексимбаев на допросе рассказал, что не имеет отношения к акции и предложил проверить алиби по биллингам телефона. Жексимбаев находится в статусе свидетеля, Иванкина еще не допрашивали.

Как сообщает ”ОВД-Инфо”, все трое задержанных находятся в статусе свидетелей, но их собираются задержать как подозреваемых.

В отличие от предыдущих акций ”Агит России”, в этот раз активисты, судя по фотографиям, повесили портреты на уже существующие надгробия. Раньше они устанавливали собственные надгробия.

Статья о надругательстве над захоронениями предусматривает наказание вплоть до трех месяцев ареста, а если преступление совершенно группой лиц или по политическим мотивам — до пяти лет лишения свободы.