В России зафиксирован рекордный прирост случаев заражения коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 в России обнаружен уже у 11 917 человек. За последние сутки возбудитель заболевания COVID-19 выявлен у 1786 человек, сообщает оперативный штаб в пятницу, 10 апреля. Больше всего заболевших в Москве (1124 человека), Московской области (182 человека) и республике Коми (58 человек).

За весь период наблюдения в России скончались 94 человека, у которых был обнаружен новый вирус. 18 смертей пришлись на последние сутки. Это рекордный суточный прирост новых заражений и летальных исходов.

Кроме того, за время наблюдения 795 больных выздоровели, включая 97 поправившихся за сутки.

В 56 из 85 российских регионов, по состоянию на вечер 9 апреля, были смягчены ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса, сообщает ТАСС. В частности, был расширен список предприятий, которые могут работать во время выходных, объявленных в России по 30 апреля включительно, ослаблены также некоторые ограничения режима самоизоляции для граждан.

Правительство России 6 апреля установило ограничения на оптовую и розничную торговлю респираторами, защитными масками, марлей, медицинскими перчатками и комплектами медицинской защиты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, срок действия которого ограничен 90 днями.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!