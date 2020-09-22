В России задержали руководителей религиозной общины Виссариона

"Задержаны Тороп Сергей, Редькин Вадим и Ведерников Владимир — руководители курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета". Сегодня с самого раннего утра на юге Красноярского края проходят следственные действия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в жилье у руководителей и участников религиозной организации проводят обыски. Как рассказал ТАСС житель деревни Петропавловка Курагинского района, в спецоперации задействованы автоматчики и вертолеты. В населенных пунктах плохо работает интернет. Ведерников был задержан в Петропавловке, которая является одним из центров компактного проживания сторонников Виссариона.

По словам местного жителя, силовики увезли Торопа и Редькина на вертолете, а Ведерникова — на автомобиле. Жители сообщают, что на дорогах в районе едут колоны автомобилей с представителями силовых структур. Житель общины Виссариона Александр Староверов сообщил в Facebook, что на дорогах по направлению к общине видели колонну из 50 автомобилей, в том числе с медицинскими работниками.

"Церковь последнего завета" создана в 1991 году Сергеем Торопом, который сам себя называли Виссарионом. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение, так называемый город Солнца. Также члены общины живут во многих населенных пунктах Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.