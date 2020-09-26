26.09.2020, 15:05

В России второй день подряд выявляют больше семи тысяч новых заболевших COVID-19. Такого прироста не было с июня


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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Foto: Andres Putting

За последние сутки в России выявили 7523 заболевших COVID-19. В предыдущий день прирост составил 7212 новых случаев коронавируса. До этого суточный прирост свыше семи тысяч не наблюдался с 28 июня, пишет Meduza.

Больше всего новых случаев в Москве (+1792), Петербурге (+232), а также в Московской (+204), Ростовской (+189) и Нижегородской областях (+166).

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 169 человек, выздоровели 6004 человека.

Общее число выявленных случаев коронавируса в России достигло 1 143 571. С начала эпидемии умерли 20 225 человек, выздоровели 940 150 человек. В стране провели 44,7 миллионов тестов на COVID-19 (+390 тысяч за сутки).

Суточный прирост в Москве — 1792 новых случая коронавируса — оказался максимальным с 8 июня.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин возобновил режим самоизоляции для пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Собянин также призвал работодателей перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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