В России вступила в силу обновленная Конституция

В России в субботу, 4 июля, вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на всенародном голосовании. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
В Госдуме уже начали работать над изменением законодательной базы. По словам главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, необходимо принять около 80-90 законов, чтобы реализовать новые положения Основного закона.
Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля включительно. За поправки проголосовали 77,92 процента. Против конституционных изменений выступил только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 55,25 процента участников плебисцита.
В Кремле считают, что ”де-факто состоялся триумфальный референдум доверия президенту Владимиру Путину”. Сам президент после плебисцита поблагодарил россиян за одобрение поправок. По его словам, современная России еще находится в стадии формирования, и необходимо многое сделать.
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые
Простой трюк с пластиковыми окнами и вы забудете о конденсате
Зачем ставить стакан с солью в микроволновку