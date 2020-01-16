В России в здании мирового суда произошла стрельба: один человек погиб

"Мужчина зашел в суд с огнестрельным оружием, в кого-то стрелял. На месте работает следственная группа. Стрелявший задержан", — сообщили в пресс-службе ведомства.

"Стрельба в здании мировых судей, пострадали мужчина и женщина, известно, что один из пострадавших — судебный пристав", — рассказали в пресс-службе центра.

В центре позже пояснили, что мужчина, пострадавший при инциденте, скончался в машине скорой помощи. Раненой оказалась сотрудница суда — женщина 1976 года рождения. Она в тяжелом состоянии, ее оперируют.

В пресс-службе СУСК по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "убийство".

По версии следствия, в утреннее время 45-летний мужчина, вооружившись ружьем, пришел на судебный участок мирового суда в Новокузнецке. На входе его остановил пристав, мужчина выстрелил в него, 45-летний сотрудник получил ранение в живот, свидетель произошедшего нажал на тревожную кнопку. В это время злоумышленник прошел дальше, где выстрелил еще в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде как свидетель.