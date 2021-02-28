В России убили семью из четырех человек. Среди убитых пятилетний ребенок(41)
Четыре человека убиты в Нижегородской области, в том числе ребенок. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Четыре человека убиты в Нижегородской области, в том числе ребенок. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В поселке Кудьма Нижегородской области найдены тела убитой семьи из четырех человек — мужчина, две женщины и ребенок", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Автомобиль с подозреваемыми в убийстве ищут в Московском регионе.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили ТАСС, что проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
Как пишет ТАСС, тела четырех человек обнаружили днем 28 февраля в частном доме в поселке Кудьма на окраине Нижнего Новгорода. Убитыми оказались пожилые супруги, их 41-летняя невестка и пятилетний внук.
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