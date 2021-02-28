В России убили семью из четырех человек. Среди убитых пятилетний ребенок

"В поселке Кудьма Нижегородской области найдены тела убитой семьи из четырех человек — мужчина, две женщины и ребенок", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Автомобиль с подозреваемыми в убийстве ищут в Московском регионе.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили ТАСС, что проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Что известно 1 марта

Как пишет ТАСС, тела четырех человек обнаружили днем 28 февраля в частном доме в поселке Кудьма на окраине Нижнего Новгорода. Убитыми оказались пожилые супруги, их 41-летняя невестка и пятилетний внук.

Следователи предположили, что преступление могли совершить несколько мужчин, которые работали в доме своих жертв.

Изначально предполагалось, что мотивом для убийства мог стать бытовой конфликт. Однако позднее в СК заявили, что убийство было совершено из корыстных побуждений.

Следователи восстановили картину преступления: злоумышленник зарезал 64-летнего мужчину в гараже, а затем убил его 63-летнюю жену. Позднее он расправился с невесткой и внуком погибших.

Известно, что всего в доме проживали шесть человек, однако в момент убийства глава семьи находился в другом городе, а его 14-летняя дочь была на занятиях.

Преступник похитил из дома деньги и другие ценности. Скрыться, согласно имеющейся информации, ему помог знакомый.

Четырех подозреваемых удалось задержать во Владимирской области. Всех доставили на допрос. Известно, что одному из задержанных 26 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Расследованием занимаются сотрудники регионального управления СК.

Дело находится на контроле у прокуратуры Нижегородской области.