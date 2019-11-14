В России студент колледжа из ружья расстрелял одногруппников. Погибли два человека

Стрельбу из ружья открыл студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Он беспрепятственно прошел с оружием через пункт охраны, вошел в свою аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу. Она добежала до ближайшего магазина, откуда вызвала полицию. Злоумышленника блокировали сотрудники ДПС, первыми прибывшие на место преступления по сигналу тревоги, сообщает МВД. Полицейские открыли ответный огонь по нападавшему, ранив его.

После эвакуации студентов в колледже были обнаружены тела двух человек, в том числе нападавшего студента. Он покончил с собой.

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между учащимися колледжа, заявили в полиции. Охотничье ружье ИЖ-81, из которого стрелял преступник, было официально на него зарегистрировано.

Mash сообщает, что нападавший — 19-летний студент четвертого курса Даниил Засорин. Якобы он открыл стрельбу из-за того, что его выгнали из аудитории за опоздание. По другой версии, причиной стрельбы стала месть из-за девушки, пишет телеграм-канал. Второй погибший — однокурсник Засорина Алексей Голубничий.

Пострадавшие — молодые люди 17, 19 и 20 лет — доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Один из них находится в тяжелом состоянии, рассказали в минздраве.

Следственный комитет возбудил по факту стрельбы уголовное дело по статье ”убийство, совершенное из хулиганских побуждений”.

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших и пообещал оказать семьям всю необходимую помощь и поддержку. ”Мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении”, — написал он в своем инстаграме.