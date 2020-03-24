В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

За две недели объем продаж патронов увеличился на 130%, бейсбольных бит — почти на 30%. К стандартному сезонному фактору добавились скачок доллара и опасения ”критической ситуации”, говорится в статье РБК.
В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%. Это следует из данных ”Платформы ОФД” (оператор фискальных данных, по которым ежедневно обрабатывает по 40 млн кассовых чеков более чем с 900 тыс. онлайн-касс по всей стране), подготовленных по запросу РБК.
Потребители стали выбирать более дешевые модели бит (средний чек снизился на 11%, до 405 руб.), а на патроны тратят больше: текущий чек покупки комплекта составил 2,48 тыс. руб. — на 53% выше, чем в 2019-м.
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