В России произошел сброс отходов возле фабрики "Норникеля"

В российском Норильске произошла новая экологическая авария: при незаконной перекачке жидкости в тундровую зону из хвостохранилища в районе "Талнахской обогатительной фабрики" (предприятие "Норникеля") произошла утечка, существует угроза попадания вредных веществ в реку Хараелах, сообщили российские СМИ со ссылкой на краевой главк МЧС в воскресенье, 28 июня.

"Новая газета", ссылаясь на представителя Росприроднадзора, активистов экологической организации "Гринпис" и собственного корреспондента, сообщает, что в тундру из хвостохранилища выкачивается насосами вода, загрязненная тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами. "Здесь она ручьями впадает в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино", — пишет издание. В материале отмечается, что очевидцы вызвали на место происшествия полицию, МЧС, Росприроднадзор и прокуратуру.

Угроза загрязнения водоемов под Норильском

Об утечке отработанных шламов в районе фабрики "Норникеля" сообщил и источник "Интерфакса". "Процесс происходил без должных согласований, с угрозой попадания отходов в окрестные водоемы", — заявил собеседник агентства. В компании "Норникель" позже подтвердили факт утечки, сообщив, что утечка уже остановлена, в настоящее время оценивается ущерб окружающей среде. Агентство ТАСС, ссылаясь на ГУ МЧС сообщило, что перекачка жидкости прекращена. В компании начало служебное расследование.

Глава глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в соцсети Facebook сообщила, что сброс оборотной воды из отстойного пруда в Норильске проводился для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды. Она также подтвердила, что сброс остановлен, по факту произошедшего на месте работают инспекторы Росприроднадзора.

Это уже не первая за последнее время серьезная авария на предприятиях Норильска, угрожающая экологии региона. 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов.