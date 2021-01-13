В России премьеры так не уходят! Что пишут российские медиа об отставке Юри Ратаса

Большинство российских СМИ осветило отставку премьер-министра Эстонии на удивление нейтрально, учитывая известную критичность к ”отделившимся” соседям. Даже правительственная ”Российская газета” просто пересказывает официальную версию событий, ссылаясь на Delfi.

Отношение к теперь уже бывшему премьеру у российских медиа довольно сдержанное, и даже с частичной симпатией. Правда, "Регнум" и "Версия" в своих отчетах о состоявшейся отставке не преминули его упрекнуть, что он ”отверг референдум о присоединении страны к России”. Ну, это можно списать на отсутствие знакомства с тонкостями эстонской политики, где такое предложение было явно провокативным жестом Партии реформ, которая боролась против другого референдума — о брачных отношениях, что проталкивала EKRE. Но в новой коалиции эти референдумы, очевидно, будут забыты под натиском более насущных задач.

Сдержанность российских СМИ, вероятно, объясняется их обескураженностью тем фактом, что премьер подает в отставку за грехи своих однопартийцев, хотя сам к этому скандалу непричастен.

Несколько забавно выглядел лишь громкий заголовок видео Tvzvezda.ru — ”Кризис на фоне коррупции”. Ну конечно же, в России никакого коррупционного кризиса не существует! Ровно год назад российский премьер Дмитрий Медведев также подал в отставку — но вовсе не из-за обвинений в коррупции, а по причине изменения кремлевских раскладов. Хотя расследование Алексея Навального ”Он вам не Димон” посмотрело более 37 миллионов человек, а ”уточка Медведева” стала одним из символов молодежных протестных демонстраций. Премьер, уходящий в отставку из-за обвинений в коррупции — для России ситуация неслыханная. А если он уходит всего лишь по причине коррупции членов партии ”Единая Россия” — это вообще фантастика…

Юри Ратас, которого порой упрекали в ”пророссийских” настроениях, своей отставкой на самом деле продемонстрировал резкий этический контраст с российскими политиками.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.

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