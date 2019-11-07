В России объявили о начале движения поездов из Москвы и Петербурга в Крым

"8 ноября стартуют продажи билетов на пассажирские поезда по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров Крым. Выполнять регулярные пассажирские перевозки на этих маршрутах будут именные составы дальнего следования "Таврия" - это одно из ранних названий Крымского полуострова", - отмечается в сообщении.

Перевозчик также сообщил, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь. "Пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов выведут на маршрут, который соединит северную столицу России с Севастополем", - отмечается в сообщении.

"Первый состав "Таврия" (№7/8) отправится с Московского вокзала в Санкт-Петербурге 23 декабря в 14:00 по московскому времени. 2741 км поезд пройдет за 43,5 часа.

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45. Путь длиной 2009 км займет 33 часа", - уточняют в компании.

Выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на сайте перевозчика.