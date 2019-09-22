22.09.2019, 13:50

В России могут отменить обязательный призыв в армию

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Gazeta.ru
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В России могут отменить обязательный призыв в армию
Foto: AP/Scanpix

Обязательный призыв в российские Вооруженные силы может быть отменен. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью газете ”Московский комсомолец”.

По его словам, отмена обязательной службы в армии возможна. При этом он пояснил, что не считает такое решение правильным.

”Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае”, — сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что помимо профессиональных военнослужащих в стране должен быть резерв военных из числа граждан, за счет которого в случае угрозы можно быстро усилить Вооруженные силы.

Кроме того, он добавил, что у людей, прошедших службу по призыву, есть ощущение причастности к защите родины.

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