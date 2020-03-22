В России более 50 тысяч человек находятся на контроле из-за коронавируса

Более 50 тысяч человек в России находятся под наблюдением врачей из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу Роспотребнардзора.
Точное число находящихся на медицинском контроле составляет 52 747 человек, заявили в пресс-службе. Там отметили, что врачи наблюдают за людьми, приехавшими из-за границы или контактировавшими с зараженными коронавирусом.
За предыдущие сутки в России зарегистрировано 53 новых случая заболевания коронавирусом в 18 регионах. Таким образом, общее число случаев заражения достигло 306, 16 человек уже вылечились.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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