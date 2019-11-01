В Риге демонтировали памятник советским героям-подводникам. Посольство России осудило этот шаг

9 октября ”Государственное недвижимое имущество” призвало владельцев конструкции до 20 октября своими силами и средствами демонтировать монумент и вывезти его с территории. Отмечалось, что памятник был поставлен самовольно на принадлежащей государству территории. ”Государственное недвижимое имущество” предупредило, что в противном случае самостоятельно уберут конструкцию.

Когда сотрудники приехали демонтировать памятник, оказалось, что он находится в плохом состоянии. Во время демонтажа монумент он развалился — отремонтировать его было невозможно, памятник вывезли на свалку, а окрестности привели в порядок.

Посольство России в Латвии выразило возмущение по поводу демонтажа монумента. ” Решительно осуждаем этот кощунственный акт, направленный на попрание памяти советских воинов. Возмущение вызывает то, что, несмотря на действующее двустороннее соглашение о соцзащите российских военных пенсионеров от 1994 г., этот шаг был предпринят без согласования с российской стороной, что является нарушением международного права”, — говорится в сообщении посольства.