В РФ задержали контрабандную партию метадона на 6 млрд рублей. Оказалось, что это помощь Таджикистану от ООН

Как пояснялось в официальном сообщении ФТС, более двух тысяч бутылок с жидкостью, содержащей метадон, были найдены в грузе, следовавшем транзитом из Германии в Таджикистан. В ведомстве подчеркнули, что на этикетках емкостей была указана ложная информация: количество содержания метадона в жидкости было занижено в сто раз.

ФТС оценила стоимость этой партии на черном рынке в 5,8 миллиарда рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Позже в Минздраве Таджикистана сообщили, что эта партия предназначалась для лечения наркозависимых в стране. Она была закуплена Глобальным Фондом ООН в рамках программы помощи по борьбе со СПИДом.

Использование метадона для лечения больных героиновой наркоманией (заместительная терапия) распространено во многих странах мира, ООН официально рекомендует эту методику. В России метадоновая терапия запрещена.