22.01.2020, 18:24
В Петербурге два человека госпитализированы с подозрением на новый китайский вирус(6)
В Санкт-Петербурге с подозрением на заболевание новым типом коронавируса госпитализированы два человека. Об этом сообщает ТАСС.
В Санкт-Петербурге с подозрением на заболевание новым типом коронавируса госпитализированы два человека. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что вторым госпитализированным стал гражданин Китая.
По данным агентства, мужчина прибыл на территорию России неделю назад.
Уточняется, что результаты диагностики двух находящихся в группе риска будут готовы в четверг, 23 января.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Унизив девочку, учительница не ожидала такой реакции класса
Чем отмыть жир с кухонной мебели
Появилось видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране
Вы талант, если сможете ответить на все 10 вопросов теста