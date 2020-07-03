03.07.2020, 19:01

В Петербурге анонсировали митинг против ”обнуления” Путина

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9. Mai paraadi ettevalmistused Sankt-Peterburgis
9. Mai paraadi ettevalmistused Sankt-PeterburgisFoto: Karli Saul

Либертарианская партия, движение ”Весна” и ”Открытая Россия” направили в администрацию Санкт-Петербурга уведомление о проведении 15 июля митинга против поправок к Конституции. Об этом в твиттере сообщил представитель Либертарианской партии в Петербурге Денис Луговский.

Митинг против ”обнуления” Путина, как выразился Луговский, заявлен на трех площадках в центральных районах города. Организаторы рассчитывают, что акция соберет тысячу участников.

2 июля организаторы кампании ”Нет!” подали в мэрию Москвы уведомление о митинге под названием ”НЕТ вечному Путину”. Организаторы намерены 15 июля провести на Пушкинской площади акцию с участием 10 тысяч человек.

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