В Новосибирске парень жестоко убил девушку в день ее семнадцатилетия

”У ДЕВОЧКИ ИЗРЕЗАНА ВСЯ ШЕЯ”

Жестокое убийства Алины Пушкиной* шокировало знакомых. Трагедия произошла в ночь на 7 марта в двухкомнатной квартире по улице Кошурникова в Новосибирске, пишет КП.

Алину нашел убитой ее знакомый, у нее была изрезана вся шея. Кто убийца, было сразу понятно. 19-летний Федор, с которым девушка долгое время встречалась, написал одному из друзей, что зарезал девушку. В оправдание говорил, что был на ”отходах” после употребления наркотиков.

— Пришел домой, требовал у нее денег на дозу, она не давала, — рассказала КП-Новосибирск знакомая девушки Саша.

В полиции КП-Новосибирск также подтвердили — в ночь на 7 марта в одном из домов на улице Кошурникова было обнаружено тело 17-летней девушки с множественными ранениями в области шеи.

”ПОЙМАЛИ ЗА 4 ЧАСА”

Опера раскрыли преступление по горячим следам за 4 часа. Оказалось, Федор, взяв из квартиры деньги, поехал в Кемерово. По дороге его такси попало в ДТП, тогда он поймал на трассе машину дальнобойщика.

— Установив личность знакомой, к которой направляется молодой человек, полицейские вышли с ней на связь, и под контролем правоохранителей она назначила встречу своему знакомому возле одного из торговых центров в Кемерово. После чего злоумышленник был задержан, — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас задержанного этапируют в Новосибирск. Его родители сказали КП-Новосибирск, что не готовы давать комментарии, они в шоке от того, что сделал сын.

”ОН БЫЛ АБЬЮЗЕРОМ, МАНИПУЛЯТОРОМ”

Знакомые пары уверены — настоящим мотивом для убийства все-таки были не деньги. В соцсетях пара молодых людей казалось обычной — Федор работал продавцом-консультантом и тусовался по ночным клубам, Алина временно не работала и готовилась к поступлению в вуз. Однако их отношения были далеки от идеала. Девушка постоянно требовала от парня бросить употреблять наркотики, что становилось причиной ссор.

Они начали встречаться, когда Алине было 15 лет.

— Она даже не знала сначала, что он употребляет. Он врал ей, — рассказала КП-Новосибирск сестра подозреваемого. — Отношения у них были сложные. Он ее избивал, у меня есть переписки, где Алина жалуется на насилие, унижение.