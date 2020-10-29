В Москве таксист облил себя бензином и пригрозил самосожжением в офисе "Яндекс.Такси". Его задержали

По данным ”Комсомольской правды” и ТАСС, после переговоров его задержали.

По информации телеграм-канала ”112”, это бывший сотрудник ”Яндекс.Такси” Михаил Н. По данным ”112”, мужчина утверждает, что ему не выплатили зарплату, а затем отключили от сервиса ”Яндекс.Такси”, поэтому он пришел в офис компании, чтобы поговорить с руководством. Телеграм-канал Life Shot сообщил, что бензином себя облил 50-летний Михаил Н., который три года работал с ”Яндекс.Такси” и ”был недоволен, что его постоянно блокируют”.

"Михаил пришел к закрытому центру для водителей, разбил окно, залез внутрь. Охрана вызвала полицию. Михаил представился водителем, который выполняет заказы Яндекс.Такси и потребовал разговора с руководством сервиса. С ним сразу вышли на связь. Водитель попросил поддержки в разборе блокировок. После разговора он сдался полиции. По нашей информации, он не был заблокирован в сервисе, работал на линии в сентябре и октябре. Все выплаты осуществлялись в срок и в полном объеме. Мы не будем настаивать на аресте водителя", - прокомментировала RusDelfi пресс-служба "Яндекс.Такси".

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