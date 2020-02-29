В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова

В нем приняли участие 10,5 тыс. человек, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД Москвы. В организации ”Белый счетчик” отметили, что через рамки металлоискателей прошли 22,3 тыс. человек, еще 200 человек не пропустили.

Марш прошел под лозунгом ”Заказчик убийства должен сидеть”. Во время марша один из организаторов, Илья Яшин, также попросил участников остановиться и почтить минутой молчания память Бориса Немцова.

Полицейские перед началом шествия через мегафоны предупреждали о том, что участники марша по закону не имеют права скрывать свои лица, в том числе используя маски.

Из-за марша было перекрыто движение по внутренней стороне Страстного, Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, а также по проспекту Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садового кольца.

20 февраля оргкомитет марша Немцова, состоящий из оппозиционных объединений, решил подать заявку к московским властям на проведение политического шествия 29 февраля. По словам главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина, акция должна быть направлена против ”узурпации власти” в России и ”политической реформы”.