В Минздраве Турции объяснили удаление органов у умершей в больнице 16-летней россиянки

”ТВК Красноярск” получил ответ от министерства здравоохранения Турции, где объяснили причину изъятия некоторых внутренних органов 16-летней красноярки, которая умерла в местной больнице. Со слов турецких чиновников, матку девушки изъяли для судебной экспертизы. При этом тело Софьи Ланшаковой уже было доставлено в Красноярск.
В Управлении здравоохранения турецкой Антальи в ответ на запрос ”ТВК Красноярск” прокомментировали смерть Софьи Ланшаковой. Официальный ответ гласит, что все необходимые медицинские процедуры турецкие врачи провели вовремя, но спасти девушку не удалось.
Также в письме турецких чиновников сказано, что врачи заметили у девушки большое скопление жидкости в животе, поэтому для проведения судебно-медицинской экспертизы из тела девушки изъяли матку и яичники. После чего отправили в Красноярск.
”Тело было передано жандармерии под контролем прокурора для вскрытия, под подпись и протокол судебного разбирательства. При вскрытии матка и яичники были взяты полностью для токсикологических и гистопатологических исследований. Как видно из результатов обследования, проведенного областным управлением здравоохранения, о краже органов пациента не может быть и речи.
Органы и ткани, взятые на экспертизу, хранятся в течение 1 года в соответствии с действующим положением Закона об учреждении судебной медицины. Образцы тканей, взятые во время вскрытия, хранятся в соответствии с правилами и доставляются семье по запросу”, — пишут в ответе на запрос ”ТВК Красноярск” региональный директор по здравоохранению Унал Хюлюр.
Также турецкая сторона назвала российские публикации ”не отражающими правду”. Правда, какие именно публикации не соответствуют действительности, в письме не указывают.
”Подобные новости являются большой несправедливостью по отношению к нашим медицинским работникам, которые преданно предоставляют качественную медицинскую помощь”, — пишет директор по здравоохранению региона.
Ранее эту ситуацию прокомментировали в российском консульстве в Турции, заявив, что у семьи Софьи Ланшаковой не было страховки. После первой остановки сердца врачи решили отправить девушку в более оснащенную больницу в Анталье бортом санавиации. Но по законодательству, говорят в консульстве, предоставить воздушное судно даже за счет родителей было невозможно:
”В ответ на запрос Генконсульства и медучреждения оперативный дежурный управления здравоохранения, ссылаясь на нормы турецкого законодательства, заявил о невозможности предоставления санавиации для этих целей, и подтвердил, что транспортировка пациентки будет осуществлена машиной скорой помощи”, — гласит текст письма из Турции.
Но в ”скорой” у девушки снова остановилось сердце, тогда ее решили вернуть в реанимацию, где она скончалась. Сейчас в Турции проводят судебно-медицинскую экспертизу и по местному закону, они вправе изъять части органов для проверки:
”В соответствии с местным законодательством результаты судебно-медицинской экспертизы будут предоставлены следственным органам после проведения дополнительных исследований в специализированных лабораториях. Для этого, кстати, в полном соответствии с местным законодательством изымаются образцы отдельных органов для проведения углубленного токсикологического и гистопатологического анализа”, — заявил консул РФ.
Напомним, 13 июля в больнице в Турции скончалась 16-летняя Софья Ланшакова. По словам родители, которые вместе с ней путешествовали по Турции на машине, медики продержали девочку в больнице около 9 часов и за это время необходимую помощь ей не оказали.
Девушку доставили с подозрением на аппендицит. Однако родители рассказывают, что врачи зачем-то клали больной на живот горячую грелку. Соня пережила две остановки сердца, после чего скончалась.