В Минздраве Турции объяснили удаление органов у умершей в больнице 16-летней россиянки

В Управлении здравоохранения турецкой Антальи в ответ на запрос ”ТВК Красноярск” прокомментировали смерть Софьи Ланшаковой. Официальный ответ гласит, что все необходимые медицинские процедуры турецкие врачи провели вовремя, но спасти девушку не удалось.

Также в письме турецких чиновников сказано, что врачи заметили у девушки большое скопление жидкости в животе, поэтому для проведения судебно-медицинской экспертизы из тела девушки изъяли матку и яичники. После чего отправили в Красноярск.

”Тело было передано жандармерии под контролем прокурора для вскрытия, под подпись и протокол судебного разбирательства. При вскрытии матка и яичники были взяты полностью для токсикологических и гистопатологических исследований. Как видно из результатов обследования, проведенного областным управлением здравоохранения, о краже органов пациента не может быть и речи.

Органы и ткани, взятые на экспертизу, хранятся в течение 1 года в соответствии с действующим положением Закона об учреждении судебной медицины. Образцы тканей, взятые во время вскрытия, хранятся в соответствии с правилами и доставляются семье по запросу”, — пишут в ответе на запрос ”ТВК Красноярск” региональный директор по здравоохранению Унал Хюлюр.

Также турецкая сторона назвала российские публикации ”не отражающими правду”. Правда, какие именно публикации не соответствуют действительности, в письме не указывают.

”Подобные новости являются большой несправедливостью по отношению к нашим медицинским работникам, которые преданно предоставляют качественную медицинскую помощь”, — пишет директор по здравоохранению региона.