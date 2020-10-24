В Ленинградской области застрелили депутата, которого называли ”хозяином Выборга”

По данным 47news, неизвестный стрелял в Петрова около шести вечера. Он умер от полученных ран в своем коттедже. Пока подробностей произошедшего нет, на место преступления из Санкт-Петербурга выехала группа во главе с руководителем СК Ленинградской области Сергеем Сазиным и двумя его заместителями, а также начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД Олег Колесников и несколько других высокопоставленных сотрудников полиции.

Как пишет "Медуза", Александр Петров был известным в Ленобласти бизнесменом. После службы в армии он работал электриком в гостинице в Выборге, потом занялся бизнесом. Издание 47news указывает, что его деятельность в 1990-е могла быть связана с преступностью — но официально это не доказано.

Петров являлся совладельцем ОАО ”Выборгский судостроительный завод”, ЗАО ”Выборгская топливная компания” и других крупных региональных предприятий. 47 news подчеркивает, что бизнес-структуры Петрова занимались ”практически всеми направлениями жизнедеятельности Выборга” — от ЖКХ до крупных заводов. Также Петров был муниципальным депутатом и главой одного из городских спортклубов.

Местные СМИ неоднократно называли его неофициальным хозяином города. Сам Петров требовал себя так не называть. После этого СМИ стали называть его #нехозяин.

Александр Петров — отец Виталия Петрова, первого российского гонщика в истории ”Формулы-1”, который выступал в этой серии с 2010 по 2013 год. Александр Петров частично оплачивал выступление сына в ”Формуле-1” из собственных средств; также некоторое время спонсором Виталия Петрова был Выборгский судостроительный завод.

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