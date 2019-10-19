В Красноярском крае в результате прорыва дамбы погибли не менее 15 человек. Семеро пропавших найдены живыми

Как пишет DW в субботу вечером, семеро человек, пропавших без вести в результате прорыва дамбы в Красноярском крае, найдены живыми. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в субботу, 19 октября. Таким образом, пропавшими без вести до сих пор числятся шесть человек. По подтвержденным данным, погибли 15 человек, еще 16 пострадали.
В операции участвуют более 70 спасателей, которые планируют искать пропавших без вести до наступления темноты. Власти края ввели режим ЧС в Курагинском районе, где произошел прорыв дамбы у золотодобывающей артели. Губернатор Александр Усс объявил 21 октября днем траура по погибшим в результате трагедии.
Дамба в районе поселка Щетинкино разрушилась около 6 утра по местному времени. Селевые потоки затопили два временных рабочих блока, в которых, по данным Следственного комитета (СКР), находилось 76 человек. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем за собой смерть двух и более лиц. В рамках дела в офисе компании "Сибзолото", владеющей золотодобывающей артелью, прошли обыски, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Собственник дамбы нарушил требования Ростехнадзора
По предварительным данным, прорыв произошел из-за износа тела плотины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы края. Пресс-служба Ростехнадзора сообщила, что насыпь дамбы была временной и ее собственник — ООО "Сисим", входящее в холдинг "Сибзолото", — не выполнил необходимые требования, в частности не предоставил информации о сооружении и не застраховал его.
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