19.10.2019, 08:30

В Красноярском крае в результате прорыва дамбы погибли не менее 15 человек. Семеро пропавших найдены живыми

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Deutsche Welle
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В Красноярском крае в результате прорыва дамбы погибли не менее 15 человек. Семеро пропавших найдены живыми
Foto on illustratiivne.Foto: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

В результате прорыва дамбы в поселке Щетинкино затоплено два временных рабочих блока, в которых находилось 76 человек. Работники жили не в общежитиях, а в строительных вагончиках.

В Красноярском крае в результате прорыва дамбы погибли не менее 15 человек, 19 человек пострадали и еще 13 — пропали без вести, сообщили в пресс-службе МЧС России в субботу, 19 октября. Ранее сообщилось о 10 погибших.

Трагедия произошло на руднике по добыче золота в поселке Щетинкино Курагинского района около 02:00 МСК. По одной и версий, дождевая вода подмыла одну из трех дамб на руднике, после чего селевые потоки прорвали и остальные дамбы. По данным Следственного комитета, затопило два временных рабочих блока, в которых находилось 76 человек.

В администрации Щетинкинского отметили, что рабочие жили не в общежитиях, а в строительных вагончиках, которых было от 15 до 20. Несколько вагончиков было смыто селевым потоком после прорыва дамбы.

На место катастрофы были направлены аварийно-спасательные службы и пять вертолетов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Семеро пропавших без вести выжили

Как пишет DW в субботу вечером, семеро человек, пропавших без вести в результате прорыва дамбы в Красноярском крае, найдены живыми. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в субботу, 19 октября. Таким образом, пропавшими без вести до сих пор числятся шесть человек. По подтвержденным данным, погибли 15 человек, еще 16 пострадали.

В операции участвуют более 70 спасателей, которые планируют искать пропавших без вести до наступления темноты. Власти края ввели режим ЧС в Курагинском районе, где произошел прорыв дамбы у золотодобывающей артели. Губернатор Александр Усс объявил 21 октября днем траура по погибшим в результате трагедии.

Дамба в районе поселка Щетинкино разрушилась около 6 утра по местному времени. Селевые потоки затопили два временных рабочих блока, в которых, по данным Следственного комитета (СКР), находилось 76 человек. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем за собой смерть двух и более лиц. В рамках дела в офисе компании "Сибзолото", владеющей золотодобывающей артелью, прошли обыски, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Собственник дамбы нарушил требования Ростехнадзора

По предварительным данным, прорыв произошел из-за износа тела плотины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы края. Пресс-служба Ростехнадзора сообщила, что насыпь дамбы была временной и ее собственник — ООО "Сисим", входящее в холдинг "Сибзолото", — не выполнил необходимые требования, в частности не предоставил информации о сооружении и не застраховал его.

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